  • 25 HAZIRAN 2017, PAZAR

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Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'da meydana gelen tanker kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığından Pakistana taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Pakistan'da meydana gelen tanker kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Elim kaza sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Pakistan halkıyla hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın Pencab eyaletinin Bahavalpur şehrinde meydana gelen tanker kazası sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar bulunduğunun büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kaza sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Pakistan halkıyla hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Pakistan'da petrol taşıyan bir tanker devrildikten sonra alev almıştı. Kazada 148 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yaralananlardan büyük bir kısmının durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Pakistan'daki tanker kazası
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