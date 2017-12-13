Dışişleri Bakanlığı'ndan McMaster'ın açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ın Türkiye'nin radikal ideolojilere destek verdiği iddiasına tepki gösterildi.

McMaster'ın konuşmasında Türkiye'yi ve hükümeti hedef alan ifadelerde bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları, hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Dost ve müttefik olarak görmeye devam ettiğimiz ABD’nin ülkemize aynı yaklaşımı sergilemesini ve her ne sıfat altında olursa olsun YPG gibi terör örgütlerine desteği bırakarak geleneksel müttefiklik ilişkilerimiz ve uluslararası meşruiyete uygun şekilde ülkemizin kararlılıkla sürdürdüğü terörizm ve radikalizmle mücadelesine daha somut ve etkin destek vermesini beklemekteyiz." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA