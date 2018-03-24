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Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan basınındaki Afrin haberlerine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Afrin Harekatı'na yönelik Lübnan basınında çıkan kilise ve manastır bombalama/tahrip etme haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığından Lübnan basınındaki Afrin haberlerine yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin bölgesi yakınlarındaki Brat Antik Şehri'nde bulunan Juliana Kilisesi'nin ve Brat Manastırı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatları sırasında bombalandığı ve tahrip edildiği yönündeki haberlerin tümüyle gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Sözcü Aksoy, Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin bölgesindeki iki kutsal mekanın bombalandığı yönünde Lübnan basınında yer alan asılsız iddialar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Afrin bölgesi yakınlarındaki Brat Antik Şehri'nde bulunan Juliana Kilisesi'nin ve Brat Manastırı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatları sırasında bombalandığı ve tahrip edildiği yönündeki asılsız haberler resmi SANA Ajansı'na atfen dünkü Lübnan basınına yansımıştır. Söz konusu haberler tümüyle gerçek dışıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar Brat bölgesine ve dolayısıyla Juliana Kilisesi’ne ve Brat Manastırı’na yönelik hiçbir hava harekatı gerçekleştirilmemiştir. Esasen Juliana Kilisesi’nin 2013'te silahlı gruplar tarafından ağır şekilde tahrip edilmiş olduğu açık kaynaklardan da rahatlıkla teyit edilebilecek bir bilgidir."

Medyada yer alan bu haberin, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'ye yönelik bir süredir yabancı medya organlarında yer alan, kaynağı ve amacı belli, asılsız haberlerin son örneğini teşkil ettiğinin altını çizen Aksoy, "İddiaların aksine harekatın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik alanların zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadesini kullandı.

Aksoy, haberlerin tekzibine yönelik Lübnan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu vurguladı.  

 

Kaynak: AA

Etiketler: lübnan, hami aksoy, Dışişleri, basın, afrin
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