Dışişleri Bakanlığı'ndan Londra'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lonra'daki terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülkemiz terörle mücadelede müttefiki Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olmaya devam edecek" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemiz terörle mücadelede müttefiki Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olmaya devam edecek" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lonra'daki terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülkemiz terörle mücadelede müttefiki Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olmaya devam edecek" denildi.