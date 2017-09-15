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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan Londra'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Londra'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemiz terörle mücadelede müttefiki Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olmaya devam edecek" denildi.

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Dışişleri Bakanlığından Londradaki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lonra'daki terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülkemiz terörle mücadelede müttefiki Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olmaya devam edecek" denildi. 

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, londra, saldırı
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