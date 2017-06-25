Dışişleri Bakanlığından Kolombiya'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı Cucunaba kırsalındaki kömür madeninde yaşanan göçükte kaybolanlar ve hayatını kaybedenler olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kolombiya hükümetine ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı Cucunaba kırsalındaki madende 23 Haziran'da metan gazından kaynaklandığı düşünülen patlama olmuştu. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, kazada 13 madencinin öldüğünü açıklamıştı.