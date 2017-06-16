  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen saldırıyı kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından Kabildeki cami saldırısına kınama

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki saldırıyı kınayarak, Kabil’de bir camiye yapılan terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle ramazan ayında Kabil'de yaşanan saldırı kınandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabil’de bir camiye yapılan terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal ramazan ayında bir ibadethanede düzenlenen bu insanlık dışı terör saldırısını en güçlü ifadelerle lanetliyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz."

Afgan halkı ve hükümeti ile dayanışmanın önemi vurgulanan açıklamada, "Ülkede barış, huzur ve kamu düzenini bozmayı hedefleyen bu saldırı karşısında dost ve kardeş Afgan halkı ve hükümeti ile dayanışmamızın süreceğini yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki cami saldırısı, Afganistan, Ramazan ayı, terör saldırısı
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