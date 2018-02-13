Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in iddialarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail’de gözaltına alınıp serbest bırakılan Cemil Tekeli’den alındığı iddia edilen ifadelere dayanılarak İsrail İç İstihbarat Ajansınca basına servis edilen iddialara tepki gösterdi.

Aksoy, "Gözaltına alınan vatandaşımızdan hangi koşullarda alındığı belirsiz bazı ifadelere dayanılarak ortaya atılan gerçek dışı ve ciddiyetsiz iddiaları reddediyoruz. Türkiye'nin kendi topraklarında, başka bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atacak bir faaliyete izin vermesi söz konusu değildir." dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tekeli, Kudüs programına katıldıktan sonra 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken, Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail'de askeri cezaevinde tutulan Tekeli, 11 Şubat'ta serbest bırakıldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştü.

İsrail, Tekeli hakkındaki soruşturmada, Hamas’ın askeri ve finansal açıdan güçlenmesi için bazı şirketler üzerinden ve doğrudan Hamas yetkililerine destek sağlandığı bulgusuna ulaşıldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA