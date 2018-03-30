Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki barışçıl gösteriye müdahelesine kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze’de bugün gerçekleştirilen barışçıl protestolarda aşırı güç kullanımına ilişkin açıklama yayımladı.

Bakanlık, İsrail'in barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı. Açıklamada ayrıca, İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda oluşan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyulduğu belirtildi.

"İsrail, güç kullanımını ivedilikle sona erdirmeli"

"İsrail’in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası topluma çağrı yapıldı.

"Uluslararası toplumu İsrail’i bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"İsrail’in Gazze’de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanmakta olan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyuyoruz.

İsrail’in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır. Uluslararası toplumu İsrail’i bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz."

Kaynak: TRT Haber