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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki yerleşimlerde yeni konutlar inşa etme sürecini şiddetle kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından İsraile kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki konut inşası ve Filistinlilere yönelik müdahalelerine ilişkin açıklama yaptı. 

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "İsrail makamlarının işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlerde 1000'den fazla konutun daha inşasına dair sürecin ilerletilmesini ve işgalci güç tarafından yapılan müdahaleler sonucunda Gazze ve Nablus'ta iki kişinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

BM kurallarını ihlal eden bu tutuma son verilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada,"İsrail hükümetinin, Filistin halkının başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklarını çiğneyen, bölgede çatışmaya yol açma riski taşıyan, uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını ihlal eden, uluslararası toplumun her türlü tepkisini umursamayan bu sorumsuz tutumuna bir an önce son vermesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.   

Kaynak: TRT Haber /AA

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