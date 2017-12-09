Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Bugün Kudüs'te yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in orantısız güç kullandığı ve olaylarda 4 kişinin öldüğünü bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: TRTHABER
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in orantısız güç kullandığını ve olaylarda 4 kişinin öldüğünü bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Bugün Kudüs'te yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in orantısız güç kullandığı ve olaylarda 4 kişinin öldüğünü bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: TRTHABER