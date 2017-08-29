Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'ın kuzeyindeki referanduma ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Vilayet Meclisinin (KVM) Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna katılma kararına ilişkin, "Bağımsızlık referandumunun yapılması zaten başlı başına bir hata iken bugün KVM'nin Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi yönünde aldığı karar, hatalar zincirine yeni bir halka daha eklemiş, Irak Anayasasının bir kez daha ciddi ihlalini teşkil etmiştir." uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KVM'nin Kerkük'ün statüsüyle ilgili Irak Anayasasının hilafına aldığı 28 Mart ve 4 Nisan tarihli kararlar ile IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenlenmesi yönünde aldığı karara ilişkin görüş ve endişelerin IKBY ve Irak Merkezi Hükümeti nezdinde dile getirildiği, Türkiye'nin bu husustaki kaygılarının uluslararası kamuoyu ile de paylaşıldığı hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 23 Ağustos'ta Irak'a düzenlediği ziyaret sırasında bahse konu referandumdan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladığı anımsatılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun özellikle referandumun aidiyeti tartışmalı bölgelere teşmil edilmeye kalkışılmasının taşıyacağı risklere de işaret ettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bağımsızlık referandumunun yapılması zaten başlı başına bir hata iken bugün KVM'nin Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi yönünde aldığı karar, hatalar zincirine yeni bir halka daha eklemiş, Irak Anayasası'nın bir kez daha ciddi ihlalini teşkil etmiştir. KVM'nin kabul edilmesi mümkün olmayan söz konusu kararı, Kerkük'ün asli unsurları olan Türkmen ve Arap gruplar tarafından boykot edilmiştir. Bu vesileyle, Bağdat İdari Mahkemesi'nin 17 Ağustos 2017 tarihinde KVM'nin ve IKBY'nin statüsü tartışmalı bölgelerle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunma yetkisinin bulunmadığına hükmettiğini hatırlatırız.

Bahse konu tehlikeli hareket tarzının ısrarla sürdürülmesi, IKBY'nin ve Irak'ın çıkarına hizmet etmeyeceği gibi, uluslararası toplum tarafından da kabul görmeyecek, ayrıca kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde bölgenin barış ve istikrarına da katkı sağlamayacaktır."