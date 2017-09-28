  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Dışışleri Bakanlığı'ndan 'IKBY uçuşları' uyarısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların IKBY'de (zorunlu haller dışında) uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmaları gerektiği belirtildi.

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Dışışleri Bakanlığından IKBY uçuşları uyarısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan "Irak'a yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu"nda, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yarın saat 18.00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına yönelik seferler ile bu havalimanlardan uçuşların, Irak havayolu şirketlerinin ülke içi uçuşları hariç askıya alınacağını açıkladığı hatırlatıldı.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, anılan tarihten itibaren ülkemizle Erbil ve Süleymaniye arasında karşılıklı sefer düzenlenmesi mümkün olamayacaktır. Anılan tarih ve saate kadar ülkemizle Erbil ve Süleymaniye arasındaki güzergahlarda yapılacak uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında bu gelişmeyi dikkate almalarında ve IKBY’de kalmaları zorunluluk arzetmediği takdirde uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmalarında fayda görülmektedir."  

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, IKBY, uçak seferleri
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