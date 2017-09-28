Dışışleri Bakanlığı'ndan 'IKBY uçuşları' uyarısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan "Irak'a yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu"nda, Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yarın saat 18.00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına yönelik seferler ile bu havalimanlardan uçuşların, Irak havayolu şirketlerinin ülke içi uçuşları hariç askıya alınacağını açıkladığı hatırlatıldı.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, anılan tarihten itibaren ülkemizle Erbil ve Süleymaniye arasında karşılıklı sefer düzenlenmesi mümkün olamayacaktır. Anılan tarih ve saate kadar ülkemizle Erbil ve Süleymaniye arasındaki güzergahlarda yapılacak uçuşların kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında bu gelişmeyi dikkate almalarında ve IKBY’de kalmaları zorunluluk arzetmediği takdirde uçuşlar askıya alınmadan bölgeden ayrılmalarında fayda görülmektedir."