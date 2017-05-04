  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'çatışmasızlık bölgeleri' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'çatışmasızlık bölgeleri'ne ilişkin açıklama yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığından çatışmasızlık bölgeleri açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Suriye konulu toplantıda, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" mutabakatına ilişkin, "Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye’nin İdlib vilayetinin tamamı, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümleri, Humus vilayetinin belli bölümleri, Şam/Doğu Guta bölgesi ve Dera ve Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerini kapsayan çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin muhtıra imzalanmıştır." bilgisi verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulma yolundaki gayretleri desteklemek üzere 30 Aralık 2016'da ilan edilen ülke genelinde ateşkesi tahkim etmek ve bu çerçevede Suriye’de çatışan taraflar arasında benimsenebilecek güven artırıcı önlemler geliştirmek üzere hayata geçirilen Astana toplantılarının dördüncüsünün 3-4 Mayıs'ta yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, ateşkes düzenlemesinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye’nin İdlib vilayetinin tamamı, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümleri, Humus vilayetinin belli bölümleri, Şam/Doğu Guta bölgesi ve Dera ve Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerini kapsayan çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin muhtıra imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Çatışmasızlık bölgelerinin sınırları ve işleyişine ilişkin ayrıntı ve düzenlemelerin, gelecek dönemde üç garantör ülke arasında tesis edilecek çalışma grubunda belirleneceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatışan taraflar arasında yukarıda sayılan bölgelerde hava unsurları dahil her türlü silah kullanımının durdurulmasını ve bölgelere acil ve kesintisiz insani yardım akışının sağlanmasını kayıt altına alan bu muhtırayı memnuniyetle karşılamaktayız.

Türkiye, sağlanan bu mutabakatın etkili bir şekilde uygulanarak mevcut ateşkes rejimini tahkim etmesi, böylelikle sahadaki koşulların iyileştirilerek bir yandan siyasi çözüm sürecinde anlamlı adımların atılmasını kolaylaştırması, diğer yandan Suriyeli sivillerin bulundukları yerlerde güvenlik ve insani ihtiyaçlarının karşılanması yönündeki gayretlerini etkin biçimde sürdürecektir."

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, açıklaması, 'çatışmasızlık bölgeleri'
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