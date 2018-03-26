Dışişleri Bakanlığı'ndan 'casus krizi' açıklaması

Rusya ile Batı arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en ciddi casus krizi Avrupa'yı Soğuk savaş yıllarına döndürdü.

Çift taraflı casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de kimyasal saldırıya uğraması olayı ile ilgili olarak, 17 ülke eş zamanlı açıklama yaparak, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu ve Rus diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da İngiltere'deki kimyasal silah kullanılan suikast girişimine dair soruları yanıtladı.

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul ettiğini hatırlatarak, İngiltere'deki saldırıyı kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin, NATO Konseyi tarafından 14 Mart'ta konu ile ilgili yapılan açıklama katıldığını belirterek, yanıtında "bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak, failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere’de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır.



Türkiye, NATO Konseyi’nin 14 Mart’ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldı. Saldırıya dair görüşümüz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yanısıra, Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade olundu.



Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır."

Kaynak: TRT Haber