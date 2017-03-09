  • 09 MART 2017, PERŞEMBE

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Dışişleri Bakanlığından Bulgaristan'a 'siyasi haklara saygı' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Bulgaristan'a, azınlıkların siyasi haklarını kısıtlama amacı taşıyan uygulamalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanlığından Bulgaristana siyasi haklara saygı çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının 7 Mart 2017 tarihli basın açıklamasına dair bir soruya verdiği yazılı cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan Dışişleri Bakanlığının 7 Mart 2017 tarihli basın açıklamasında atıfta bulunulan 'kurallar temelli' Avrupa sisteminin kurucuları arasında Türkiye Cumhuriyeti de yer almaktadır. Bu kurallar sistemine atfın, Türkiye'de yaşayan Türk asıllı vatandaşlarını en temel siyasi haklarından biri olan seçme haklarını kullanmaktan mahrum bırakmak amacıyla, Türkiye'de kurulabilecek azami sandık sayısını 35 ile sınırlamak için özel bir yasa çıkaran bir ülkeden gelmesi manidardır. Bulgaristan Cumhuriyeti'ni, ülkesindeki azınlıkların siyasi haklarını kısıtlama amacı taşıyan ve Avrupa kurallar sistemine temelden aykırı bu tür uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz."

Bulgar bakanlığın açıklamasında yer alan maddi teşvik vaadi gibi iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Müftüoğlu, Türkiye'nin hiçbir devletin içişlerine karışmasının da söz konusu olmadığını bildirdi.

Müftüoğlu, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti, bugüne değin olduğu gibi, ülkesinde bulunan tüm Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlarının Bulgaristan seçimlerinde oy kullanabilmeleri için gerekli en ideal koşulları sağlamaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan
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