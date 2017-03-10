Dışişleri Bakanlığı'ndan BM İHYK raporuna ret

Dışişleri Bakanlığı'ndan "(BM İHYK'nın yayımladığı rapor) Bu sözde rapor kötü niyetli çevrelerin iddialarına dayandırılmak suretiyle yayınlanmıştır. Bu raporun tarafımızdan reddedildiği İHYK ofisine resmi olarak iletilmiştir." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince hazırlanan rapor hakkında, "İHYK ofisi ve ilgili BM mekanizmalarıyla yürüttüğümüz yapıcı iş birliğine karşın, bu sözde rapor kötü niyetli çevrelerin iddialarına dayandırılmak suretiyle yayınlanmıştır. Raporda yer verilen terör örgütünün propagandasıyla birebir örtüşen asılsız iddialar tarafımızdan kabul edilmemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin’in, 10 Mart'ta ağırlıklı olarak Türkiye'nin güneydoğusundaki terörle mücadele operasyonlarını konu alan yanlı, yanlış bilgilere dayanan, profesyonellikten uzak bir "rapor" yayımladığının görüldüğü belirtildi.

Türkiye'nin, gerek 15 Temmuz terörist darbe girişimi sonrasında hayata geçirilen önlemler, gerek başlı başına ağır bir insan hakları ihlali olan terörizmle mücadele kapsamında alınan tedbirler konusunda şeffaflık içinde hareket ettiği, tüm uluslararası ortaklarıyla kesintisiz bilgi paylaşımını ve diyaloğunu sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bu anlayış içerisinde, İHYK ofisi ve ilgili BM mekanizmalarıyla yürüttüğümüz yapıcı işbirliğine karşın, bu sözde rapor kötü niyetli çevrelerin iddialarına dayandırılmak suretiyle yayınlanmıştır. Raporda yer verilen terör örgütünün propagandasıyla birebir örtüşen asılsız iddialar tarafımızdan kabul edilmemektedir. Söz konusu raporun, ilgili diğer BM mekanizmalarıyla dahi yeterli eşgüdüm sağlanmadan hazırlanması ve ülkemiz tarafından daha önce İHYK'ya ve diğer insan hakları mekanizmalarına iletilen kapsamlı bilgileri gözardı etmesi ise bir metodoloji yanlışlığı olduğu kadar, BM Yüksek Temsilcilerinin çalışmalarında titizlikle gözetmesi gereken tarafsızlık ve nesnellik kriterlerinin de açık bir ihlalidir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin, STK’lara ait çalışma metotlarıyla bir rapor istihsal etmesi, ilgili devletle ve BM’nin diğer birimleriyle gerekli eşgüdümü sağlamaması kabul edilemez bir durumdur. Bu çerçevede hazırlanmış bu raporun tarafımızdan reddedildiği İHYK ofisine resmi olarak iletilmiştir."

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in arzu ettiği takdirde güneydoğudaki iller dahil olmak üzere Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi yönünde geçen yıl marttan bu yana müteaddit kereler davet edildiğinin belirtildiği açıklamada, "İHYK Komiseri Hüseyin davetimize icabet ederek ülkemize gelmiş olsaydı rapordaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bizzat gözlemleme imkanı bulabilecekti. Esasen ülkemizin tamamı insan hakları mekanizmalarının ziyaretlerine açıktır. Diğerlerinin yanı sıra, Kasım 2015'ten bu yana Türkiye'ye, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve AGİT dahil olmak üzere bu alanda çalışan uluslararası mekanizmalar tarafından, yerleşik usul ve uygulamalara uygun olacak şekilde, söz konusu bölgeyi de kapsayan gözlemlerde bulunulmak üzere en az altı ziyaret gerçekleştirilmiştir. Türkiye, birçok terör örgütünün tehdit ve saldırılarıyla karşı karşıya bulunulan mevcut dönemde, insan haklarının korunması ve mevcut standartların daha ileriye taşınması konusundaki politikalarını, bu gibi iyi niyetten uzak çalışmalara rağmen, her zamanki kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.