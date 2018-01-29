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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan AP Türkiye Raportörü'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP Türkiye Raportörü'ne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri''nin, “PKK’nın Avrupa’ya tehdit oluşturmadığı” sözüne sert tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığından AP Türkiye Raportörüne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, yazılı açıklamasında "Bu ifadeler açıkça çifte standart ve ikiyüzlülüğün itirafıdır.'' dedi.

Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu ifadeler Avrupa Parlamentosu’nun saygınlığına da gölge düşürmektedir. Avrupa güvenliğinin bölünmezliğinin ve terör örgütlerine karşı tereddütsüz işbirliğinin önemini anlayamamış bir şahsiyetin Avrupa Parlamentosu Raportörü olarak görev yapması esef vericidir. Türkiye’ye en büyük tehdit oluşturan terör örgütlerinden birini tehdit olarak görmeyen bir kişinin ülkemizle ilgili raportör olması kabul edilemez."

Sözcü Aksoy, Piri’nin, ifadelerinin çarpıtılmış olduğu yönündeki açıklamasını ise "Yetersiz ve esasen tepkimize binaen yapılmış olması dolayısıyla geç kalmış bir çaba" olarak nitelendirdi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: PKK, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri
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