  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamburg ziyaretine dair bazı Alman siyasetçilerin açıklamalarını esef verici bulduklarını söyledi.

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Dışişleri Bakanlığından Almanyaya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, aralarında daha önce Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin de yer aldığı bazı siyasetçilerin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmış bir kişinin toplanma ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yaklaşımı, karşı karşıya bulunduğumuz zihniyetin gerçek yüzünü ve başkalarına ders vermeye çalışanların çifte standardını bir kez daha ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın G20 toplantısı vesilesiyle Hamburg'a yapacağı ziyaret kapsamında Alman makamları bir taraftan kendi düzenlemeleri için vatandaş buluşmasının yapılacağı mekana dair resmen başvuruda bulunulmasını talep ederken diğer taraftan Almanya'daki bazı siyasetçilerin açıklamalarında iç politika hesaplarına dayandığı anlaşılan, kabul edilemez yorumlar yapmaları esef vericidir."

Müftüoğlu, söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kabul edilemez ifadelerini şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini bildirdi. AA

Etiketler: hüseyin müftüoğlu, Dışişleri
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