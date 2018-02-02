Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin'de kara propagandaya cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, son zamanlarda yabancı medya organlarında Zeytin Dalı Harekatı’nda sivillerin hedef alındığı ve sivil kayıpların meydana geldiği yönünde kara propaganda niteliğinde ve gerçekle ilgisi olmayan haberlere sert tepki gösterdi.

PYD/PKK'nın Afrin yalanları tek tek deşifre edildi

"Sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbir alındı"

Aksoy, harekatın planlama ve icrasında, Afrin bölgesinde konuşlanan terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını, sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbirin alındığını anlattı.

"Terör örgütleri çocukları zorla silah altına alıyor"

Terör örgütlerinin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını vurgulayan Aksoy şunları söyledi:

"Terör örgütleri sivillerin bölgeden ayrılmalarına izin vermemekte, çocukları bile zorla silah altına alarak çatışma alanına sürmekte ve DEAŞ mensuplarını da kendi saflarında çatışmaya zorlamaktadır. Terör örgütü, harekat sırasında etkisiz hale getirilen teröristleri masum siviller gibi gösterme gayreti içindedir. Harekâtın başlangıcından itibaren Hatay ve Kilis illerimize birçok roket saldırısı düzenleyerek bugüne kadar 5 vatandaşımızın ölümüne, çok sayıda vatandaşımızın yaralanmasına sebep olmuştur."

"Yasaklanmış mühimmatlar hiçbir şekilde kullanılmamaktadır"

Aksoy, iddiaların aksine, Türk Silahlı Kuvvetlerince uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmatların hiçbir şekilde kullanılmadığının altını çizdi.

"Ayrıca, harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle hedef alınmamıştır."

"Kara propagandaya itibar etmeyin"

Aksoy, terör örgütü ve yandaşları tarafından yapılan kara propagandaya kesinlikle itibar edilmemesi için uyardı.

"Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı’nda bölgeyi terörist DEAŞ’dan temizlerken sivillere karşı nasıl dikkatli davrandıysa, Zeytin Dalı operasyonuyla Afrin’i terörist PYD/PKK'dan temizlerken de sivillere karşı aynı hassasiyeti göstermektedir. Hedef DEAŞ’ken sivillerle ilgili herhangi bir iddiada bulunmayanların, hedef PYD/PKK olunca bu tür iftiralara başvurması manidardır."

Kaynak: TRT Haber