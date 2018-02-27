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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hamdi Aksoy, "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır" dedi.

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Dışişleri Bakanlığından Afrin açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiasını yalanladı.

Aksoy, konuya ilişkin soruya cevabında iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır." dedi.

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceği ve bu çerçevede önceliğin Münbiç'e verileceği beyanını hatırlattı.

Kaynak: AA

 

Etiketler: Dışişleri, afrin, abd
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