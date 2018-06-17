  • 17 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.731
    EURO 5.494
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Afganistan' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, "Afganistan'da hükümet ile Taliban tarafından Bayram süresince karşılıklı olarak ilan edilen ateşkese uyulduğunu memnuniyetle takip ediyoruz." denildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanlığından Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afganistan'da hükümet ile Taliban tarafından Ramazan Bayramı süresince karşılıklı olarak ilan edilen ateşkese uyulduğunu memnuniyetle takip ediyoruz. Afganistan Cumhurbaşkanı sayın Eşref Gani'nin, söz konusu ateşkesin Afgan hükümetince tek taraflı olarak uzatıldığını ilan etmesini destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Afgan hükümetinin attığı bu adıma Taliban'ın da olumlu karşılık vermesini ve Afganistan'da barış ve uzlaşının kalıcı şekilde sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Afganistan'a barış, güvenlik ve istikrar getirmeye yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir."

Ateşkes kararı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini bildirmişti. Gani, ateşkesin 12 Haziran'da başlayıp, 19 Haziran'da sona ereceğini söylemişti.

Taliban da Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı. Taliban, 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan etti.

Afganistan Devlet Başkanı Gani, dün Taliban ile ilan edilen ateşkes süresinin tek taraflı olarak uzatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, taliban
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER