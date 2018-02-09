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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD bağımsız Türk mahkemelerinin kararına saygı duymalı. Serkan Gölge, adil yargılama sonucu hüküm giydi." dedi.

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Dışişleri Bakanlığından ABDye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heater Nauert’in Serkan Gölge’nin yetersiz delillerle mahkum edildiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Serkan Gölge'ye FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası

Aksoy, "Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki önyargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir.

Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye’nin Anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir. ABD’li muhataplarımızın bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, yaptığı açıklamada, Türkiye- ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'nin mahkum edilmesinden kaygı duyduklarını söylemişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: serkan gölge, Heather Neuert, hami aksoy, Dışişleri Bakanlığı
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