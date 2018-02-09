Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heater Nauert’in Serkan Gölge’nin yetersiz delillerle mahkum edildiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

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Aksoy, "Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki önyargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir.

Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye’nin Anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir. ABD’li muhataplarımızın bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, yaptığı açıklamada, Türkiye- ABD ilişkilerinin gerilmesine neden olan ABD vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge'nin mahkum edilmesinden kaygı duyduklarını söylemişti.

Kaynak: TRT Haber