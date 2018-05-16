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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye ambargo davası tepkisi

Türkiye, ABD'deki ambargo davası için, "FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte deliller ve yalan ifadelere itibar edilmesi dava sürecinin inandırıcılığını yok etmiştir" dedi.

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Dışişleri Bakanlığından ABDye ambargo davası tepkisi

ABD mahkemesi, Halkbank'ın eski Genel Müdürü Hakan Atilla'nın 32 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Dışişleri Bakanlığı, karar için "adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan" yorumunu yaptı.

"New York Güney Mahkemesi 16 Mayıs'ta, adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir."

"Dava sürecinin inandırıcılığı ve güvenilirliği yok edilmiştir"

Bakanlık, mahkemenin emsali olmayan bir karara imza attığını, FETÖ tarafından hazırlanan sahte delillere itibar edilmesinin davanın inandırıcılığını yok ettiğini belirtti. 

"Böylece, anılan Mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahkûm ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır. Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tepki, Dışişleri Bakanlığı, abd
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