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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD ile ortak mekanizma' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'ABD ile ortak mekanizma' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile kurulacak ortak mekanizma ile ilgili, "Beklentimiz, ABD'nin somut adımlar atması ve verdiği sözleri tutması." dedi.

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Dışişleri Bakanlığından ABD ile ortak mekanizma açıklaması

Dışişleri Bakanı Aksoy, Zeytin Dalı Harekatı ile tamamen kontrol altına alınan bölgeye harekatın sona ermesiyle 200 bin Suriyelinin geri dönmesinin beklendiğini söyledi. Aksoy, Suriye'ye yönelik yardımların yaklaşık 31 milyar doları aştığını vurguladı.

ABD ile ortak mekanizma

Aksoy, ABD ile oluşturulan çalışma gruplarına ilişkin olarak da "Beklentimiz, ABD'nin somut adımlar atması ve verdiği sözleri tutması." ifadesini kullandı.

Aksoy, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı. Hassasiyet içeren konular iletildi.

Kaynak: TRT Haber

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