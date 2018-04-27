Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyon Başkanı Juncker'e tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in Yunanistan'da yaptığı açıklamalarına yanıt geldi.

"Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun"

Açıklamada, Juncker'in yorumları için "Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun" denildi.

"AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in 26 Nisan'da Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ülkemizi ilgilendiren konularda “Birlik dayanışması” kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü gördük. Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz."

"İki yüzlü anlayışı kınıyoruz"

Bakanlık, açıklamasında, AB Komisyon Başkanı Juncker'in tutuklu bulunan 2 Yunan askeriyle ilgili yorumuna da "iki yüzlü anlayış" yorumunu yaptı.

"Juncker’in ayrıca ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askerin ‘mutlaka serbest bırakılmaları’ yönündeki beyanını da hayretle karşılıyoruz. Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz."

Kaynak: TRT Haber