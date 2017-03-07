Dışişleri Bakanlığı'nda kritik görevler kadınlara emanet

Dışişleri Bakanlığındaki kadın büyükelçi sayısı 2002 yılında 14 iken, 2017 yılında 43'e yükseldi.

Türkiye, kadın diplomatların Türk dış politikasının oluşturulması ve yürütülmesinde etkin rol üstlenmesini öncelikleri arasına aldı. Kadın çalışan sayısı son yıllarda büyük oranda artan Dışişleri Bakanlığının merkez ve yurt dışındaki temsilciliklerinde pek çok zorlu görevi kadın büyükelçiler yürütüyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığındaki kadın genel müdür sayısı geçen yıla göre iki katına çıktı. Araştırma ve güvenlik, yurt dışı tanıtım ve kültürel ilişkiler, Avrupa gibi konuları kadın genel müdürler ve onların sayıca kadın diplomat ağırlıklı ekipleri yürütüyor.

Bugün itibarıyla bakanlıktaki 19 genel müdürden 4'ünü kadın diplomatlar oluşturuyor.

Dışişleri Bakanlığındaki birçok üst düzey görev de kadınlara emanet edildi. Bu görevlerden Teftiş Kurulu Başkanlığını Büyükelçi Ayşenur Alpaslan, Teftiş Kurulu Üyelik Vekilliğini ise Büyükelçi Serra Kaleli yürütüyor.

Bakanlıktaki genel müdür yardımcılarının yarısına yakınını da kadınlar oluşturuyor. Dışişleri Bakanlığındaki 44 genel müdür yardımcılığının 20'sinde kadın diplomatlar görev başında.

"Türkiye'nin 43 kadın büyükelçisi var"

Bakanlığın merkez ve dış teşkilatında görev yapan kadın büyükelçi sayısı 2002 yılında 14 iken, geçen yıl 37'ydi. Toplam 239 büyükelçisi olan Türkiye'nin, bu yıl ise 43 kadın büyükelçisi var.

Türk diplomasisinde kadın varlığının kendini en çok gösterdiği alanlardan biri de kariyer memurluğu pozisyonu oldu. Bakanlıkta görevli bin 796 diplomatik kariyer memurunun 605'i kadın. Sayıları 982 olan meslek memurlarının 300'ü, sayıları 814 olan konsolosluk ve ihtisas memurlarının da 305'i kadınlardan oluşuyor.

Kadın diplomatların 2012'den bu yana diplomasi kariyerlerinde kaydettikleri yükselişi ise her yıl artan sayıları gösteriyor. Kadın büyükelçi sayısı 2012'de 22 iken, 2013'te 26, 2014'te 27'yi buldu. Bu sayı 2105'te 32'ye, 2016'da 37'ye ve 2017'de de 43'e yükseldi.

Dışişleri Bakanlığında 2012 yılında 2 kadın genel müdür varken, bu sayı 2016'da 3'e, 2017'de ise 4'e ulaştı.