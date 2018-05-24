Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın darbecileri koruduğu tescil edilmiştir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Danıştayının uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak dün darbeci Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanıdığı hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şunlar kaydedildi;

"Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz."

"Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz."

Kaynak: TRT Haber