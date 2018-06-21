Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin insani diplomasi gücü bir kez daha teyit edilmiştir

Dışişleri Bakanlığı, dün yayımlanan Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'nda Türkiye'nin geçen yıl en çok insani yardım yapan ülke olarak yer almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu raporla Türkiye'nin hiçbir ayrım yapmaksızın yürüttüğü insani diplomasinin gücü bir kez daha küresel ölçekte teyit edilmiştir" denildi.

Bakanlık, merkezi İngiltere'de bulunan Development Initiatives kuruluşu bünyesindeki Küresel İnsani Yardım programının hazırladığı Küresel İnsani Yardım 2018 Raporu'nun dün açıklandığını hatırlattı.

Açıklamada, 2017 yılına ait küresel verileri içeren raporda, "Türkiye, 8,07 milyar dolar insani yardım miktarıyla birinci sırada yer almıştır" denildiği vurgulandı. Türkiye'yi ABD (6,68 milyar dolar), Almanya (2,99 milyar dolar), Birleşik Krallık (2,52 milyar dolar) ve Avrupa Birliği'nin (2,24 milyar dolar) takip ettiği belirtildi.

"Raporda insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da Türkiye, yüzde 0,85 ile birinci sırayı almış ve dünyanın 'en cömert ülkesi' unvanını korumuştur. Ülkemizi yüzde 0,17 ile Norveç ve Lüksemburg izlemiştir. Söz konusu raporla Türkiye’nin hiçbir ayrım yapmaksızın yürüttüğü insani diplomasinin gücü bir kez daha küresel ölçekte teyit edilmiştir.

Ülkemiz, bu politikasını tüm insanlığın yararına olacak şekilde kararlılıkla yürütmeye devam edecektir."

Kaynak: AA