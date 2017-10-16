Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Irak Hükümeti'nin yanında yer alacaktır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Atılan adımları yakından takip ediyoruz. Türkiye, ülkede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesini teminen atacağıı adımlarda Irak Hükümeti'nin yanında yer alacaktır. Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "IKBY’yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük’te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz." denildi.