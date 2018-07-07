Dışişleri Bakanlığı: Türkiye 1 yıllığına AdCom Başkanlığı'nı üstlendi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Danışma Komisyonu (AdCom) Başkanlığı'nı 1 Temmuz 2018 tarihinde 1 yıllığına üstlendiğini duyurdu.

27 üyesi olan Danışma Komisyonu, UNRWA Genel Komiserine yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak için çalışma yürütecek.

1,7 milyon mülteciye gıda ve nakdi yardım desteği

Açıklamada, UNRWA’nın, Filistinli mültecilerin korunması ve hayat koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kurulduğu hatırlatılarak ajansın çalışmaları şöyle sıralandı:

"Halihazırda 700 okulda 530 binden fazla öğrenciye eğitim sağlamakta, yılda 3,5 milyon kişiye sağlık hizmeti vermekte, 1,7 milyon mülteciye gıda ve nakdi yardımda bulunmakta, ayrıca 60’a yakın mülteci kampında altyapı desteği vermektedir."

Açıklamanın ayrıca, "Türkiye, Filistin meselesine başından itibaren verdiği önem doğrultusunda, 1949 yılında kuruluşundan bu yana üyesi olduğu UNRWA’ya azami katkı sağlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda, 1 Temmuz 2017-1 Temmuz 2018 döneminde yürüttüğü Danışma Komisyonu Başkan Yardımcılığı sırasında Ajansa katkılarını büyük oranda artırmıştır" denildi.

Ajansa destek veren donör ülke sayısı ve donörlerin coğrafi çeşitliliğinin artırılmasının hedeflendiği vurgulanarak, "Özellikle son dönemde mali sorunları artan UNRWA’nın hizmetlerini aksatmadan sürdürebilmesi amacıyla Türkiye, Danışma Komisyonu Başkanlığı süresince Ajansın daha öngörülebilir, sürdürülebilir ve yeterli kaynaklara kavuşmasını teminen çabalarını sürdürecektir. Bu bağlamda hedeflerimiz arasında Ajansa destek veren donör ülke sayısının ve donörlerin coğrafi çeşitliliğinin artırılması bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA