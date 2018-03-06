  • 07 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Dışişleri Bakanlığı: Sri Lanka’da Müslümanlara yapılanlar endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’nın muhtelif bölgelerinde son günlerde meydana gelen şiddet olaylarının endişe verici olduğunu açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı: Sri Lankada Müslümanlara yapılanlar endişe verici

Sri Lanka’da Müslüman azınlığa yönelik şiddet dalgası her geçen artıyor.

Sri Lanka yetkilileri, yeni çatışmaların önüne geçmek için sokağa çıkma yasağı başlattı.

Dışişleri Bakanlığı ise Sri Lanka halkının Müslüman kesimi ile onlara ait yapıları hedef alan şiddet olaylarından endişe duyduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sri Lanka’nın muhtelif bölgelerinde son günlerde meydana gelen ve Sri Lanka halkının Müslüman kesimi ile onlara ait yapıları hedef alan şiddet olaylarından endişe duyuyor, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyoruz.

Sri Lanka’da yönetimin, ülkedeki farklı dini ve etnik toplulukların barış içerisinde ve bir arada yaşamaya devam etmelerini sağlayacak önlemleri alacağına inanıyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sri lanka, Dışişleri Bakanlığı
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