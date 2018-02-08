Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’yla uluslararası hukuku ihlal etmekte olduğu yönündeki ifadeleri hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Suriye sınırına mücavir Afrin bölgesinin terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'ten temizlenmesinin Türkiye için ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Aksoy, "Zeytin Dalı Harekatı’nın sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, ulusal güvenliğimizi tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu suretle dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatıldığı yabancı muhataplarımıza gerekçeleriyle birlikte izah edilmiştir. Buna rağmen, Fransa Dışişleri Bakanı’nın Zeytin Dalı Harekatı hakkında talihsiz ve mesnetsiz beyanlarda bulunduğu esefle görülmektedir." dedi.

Aksoy, harekat kapsamında sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbirin alındığının defaatle vurgulandığını ve bugüne kadar harekat sahasında hiçbir sivil kayıp yaşanmadığını kaydetti.

"Türkiye, tarihinde hiçbir zaman sömürgeci olmamıştır"

Harekatın uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütüldüğü yine Türkiye'nin muhatapları nezdinde defaatle dile getirildiğine işaret eden Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin yürütmekte olduğu harekat, Fransız bakanın iddia ettiğinin aksine, Suriye’de savaşa yeni bir savaş daha eklenmesini önleyici niteliktedir. Müttefiklerimizin bu gerçeği görebilmelerini bekleriz. Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Türkiye, tarihinde hiçbir zaman sömürgeci olmamıştır; Suriye’ye de işgal için değil, terörizmle mücadele için girmiştir. DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ne için Suriye topraklarındaysa, Türkiye de onun için Afrin’dedir. Ülkemiz meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Müttefiklerimizin Afrin’de terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede yanımızda yer almalarını ve attıkları adımlar ve serdettikleri sözlerle terör örgütüne destek veren ülke konumuna düşmemelerini bekliyoruz."

Kaynak: AA