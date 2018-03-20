Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ICRC Başkanı'nın açıklamalarını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer'e atfen bazı basın organlarında çıkan haberler hakkındaki bir soruya, yazılı yanıt verdi. Aksoy, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı’nın bazı uluslararası basın organlarında 'Türk Kızılayı'nın Suriyeli Kürtler nezdindeki itibarının sıfıra yakın hale geldiği' şeklindeki iyi niyetten uzak ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, Türk Kızılayı'nın küresel ölçekte dil, din, milliyet ve coğrafya ayrımı yapmaksızın kararlılıkla yürütmeye devam ettiği insani yardım operasyonlarını en iyi bilmesi gereken kuruluşlardan birinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi olduğunu vurguladı.

Suriye krizinin başından itibaren "tarihte örneği görülmemiş bir fedakarlık ve azimle çalışan Türk Kızılayı'nın" faaliyetlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından örnek gösterildiğine dikkat çeken Aksoy, "Kendi sınırları içinde yüz binlerce Suriyeli Kürt’e ev sahipliği yapmakta olan bir ülkenin Kızılayı hakkında ICRC Başkanı tarafından bu şekilde bir açıklama yapılmasını kınıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer, "Türk Kızılayı'nın Afrin operasyonu sonrası Suriyeli Kürtler nezdinde itibarının sıfıra yakın olduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA