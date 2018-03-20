  • 20 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.944
    EURO 4.858
  • BIST 116056.42
    ALTIN 166.544
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ICRC Başkanı'nın açıklamalarını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ICRC Başkanı'nın açıklamalarını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ICRC Başkanı Maurer'in Türk Kızılayının, Suriyeli Kürtler arasında itibar kaybettiğine dair açıklamalarına tepki gösterdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ICRC Başkanının açıklamalarını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer'e atfen bazı basın organlarında çıkan haberler hakkındaki bir soruya, yazılı yanıt verdi. Aksoy, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı’nın bazı uluslararası basın organlarında 'Türk Kızılayı'nın Suriyeli Kürtler nezdindeki itibarının sıfıra yakın hale geldiği' şeklindeki iyi niyetten uzak ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, Türk Kızılayı'nın küresel ölçekte dil, din, milliyet ve coğrafya ayrımı yapmaksızın kararlılıkla yürütmeye devam ettiği insani yardım operasyonlarını en iyi bilmesi gereken kuruluşlardan birinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi olduğunu vurguladı.

Suriye krizinin başından itibaren "tarihte örneği görülmemiş bir fedakarlık ve azimle çalışan Türk Kızılayı'nın" faaliyetlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından örnek gösterildiğine dikkat çeken Aksoy, "Kendi sınırları içinde yüz binlerce Suriyeli Kürt’e ev sahipliği yapmakta olan bir ülkenin Kızılayı hakkında ICRC Başkanı tarafından bu şekilde bir açıklama yapılmasını kınıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer, "Türk Kızılayı'nın Afrin operasyonu sonrası Suriyeli Kürtler nezdinde itibarının sıfıra yakın olduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Kızılhaç Komitesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER