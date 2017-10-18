Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da polis otobüsüne düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da bir polis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu alçak terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Pakistan güvenlik yetkilileri, Kuetta kentinin Sariab Mill bölgesindeki Kuetta-Sibbi yoluna döşenen bombanın polis konvoyu geçerken patlatıldığını bildirmişti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 polis yaşamını yitirmiş, 22 kişi yaralanmıştı.