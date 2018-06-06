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Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısıyla ilgili kınama metni yayınladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Nijerdeki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'in güneybatısındaki Diffa'da yapılan saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Nijer'in Diffa şehrinde yapılan intihar saldırısı sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Nijer'de dün gece düzenlenen eş zamanlı 3 intihar saldırısında en az 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör saldırısı, Nijer, Dışişleri
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