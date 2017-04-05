  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıyı kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, Mogadişudaki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucunda aralarında ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Somali'de İç Güvenlik ile Gençlik ve Spor bakanlıkları yakınında bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Somali, mogadişu, bombalı araç
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