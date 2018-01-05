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Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki intihar saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, Kabildeki intihar saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam meydana gelen intihar saldırısı sonucunda aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda Afgan vatandaşının hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Afgan yetkililer, 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı saldırıda, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Banayi bölgesinde polis aracına yaklaşarak patlattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: kınama, Kabil intihar saldırısı, Dışişleri Bakanlığı
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