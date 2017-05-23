  • 23 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.574
    EURO 4.022
  • BIST 96645.77
    ALTIN 144.726
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanlığı, İngilteredeki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ın Manchester kentinde gece meydana gelen, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu terör saldırısının kuvvetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsanlıktan çıkmış varlıkların ve odakların düzenlediği bu tür kalleşçe saldırıların vahşeti ile acısını maalesef çok iyi bilip hisseden ülkemiz ve halkımız adına Birleşik Krallık ile halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz.

Terör belasına karşı bu belayı üreten her türlü çevrenin kökünü her yerden kazımak için yakın dostumuz ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la birlikte yürüte geldiğimiz kararlı ve etkin mücadeleyi, omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Manchester'daki kalleş saldırıya vereceğimiz en iyi ortak cevap bu olacaktır."

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, İngiltere terör saldırısı, kınama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER