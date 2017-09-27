Dışişleri Bakanlığı IKBY'ye seyahat uyarısını yineledi

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumun neden olması muhtemel güvenlik risklerine karşı Dohuk, Erbil ve Süleymaniye'ye seyahat etmeyi planlayan veya bu vilayetlerde bulunan vatandaşlara yönelik daha önce yapılan seyahat uyarısını, Irak hükümetinin, IKBY kontrolündeki tüm sınır kapılarının ve havalimanlarının merkezi hükümete teslim edilmesi çağrısı ışığında yineledi.

Bakanlıktan yapılan, "Irak'ta bulunan veya Irak’a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu"nda, IKBY'de düzenlenen gayrimeşru referandumun neden olması muhtemel güvenlik risklerine karşı Dohuk, Erbil ve Süleymaniye'ye seyahat etmeyi planlayan veya bu vilayetlerde bulunan vatandaşlara yönelik son duyurunun 25 Eylül'de yayımlandığı hatırlatılarak, seyahat uyarısının Irak hükümetinin, IKBY kontrolündeki tüm sınır kapılarının ve havalimanlarının merkezi hükümete teslim edilmesi çağrısı ışığında yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı vurgulandı.

Duyuruda, vatandaşların, Bakanlığa ilaveten, Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu ve Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığınca görev bölgeleri koşullarına göre farklılık arz edebilecek güvenlik durumu ve seyahat imkanları hakkında yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görüldüğü belirtildi.

İhtiyaç duyduğu takdirde Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu, Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı ve Bakanlık Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurabileceği ifade edilen duyuruda, bu birimlerin iletişim bilgileri şöyle sıralandı:

"Bağdat Büyükelçiliği 7/24 telefon: 0790 190 94 06-0750 072 39 31, Erbil Başkonsolosluğu 7/24 sabit telefon: 964 066 224 62 33, nöbet telefonu: 964 750 921 56 77, e-posta adresi: consulate.erbil@mfa.gov.tr, Süleymaniye Konsolosluk Ajanlığı 7/24 sabit telefon: 964 053 329 27 12, nöbet telefonu: 964 770 790 90 97, e-posta adresi: consulate.sulaymaniyah@mfa.gov.tr, Konsolosluk Çağrı Merkezi 7/24 telefon: 90 312 292 29 29."