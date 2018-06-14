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Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilerin yalnız bırakılmayacağı ortaya konuldu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin için koruma talep eden tasarıyı kabul etti. Türkiye, BM'nin Filistin kararını memnuniyetle karşıladı.

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Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilerin yalnız bırakılmayacağı ortaya konuldu

ABD veto etti, Türkiye'nin başını çektiği 120 ülke İsrail'e karşı Filistin'e sahip çıktı.

Filistin halkının korunmasını isteyen karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 120 oyla kabul edildi.8 ülke karşı çıktı, 45 ülke ise çekimser kaldı. 

"Filistin halkı asla yalnız bırakılmayacak"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

"Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bu kararla yaşama hakkı başta olmak üzere en temel haklarına yönelik ağır ihlaller karşısında Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını, haksızlığa karşı sessiz kalınmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur." 

"Bazı üyelerin kararı desteklememesi düşündürücü"

Haklı ile haksızın kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığından da bahsedildi.

"Uluslararası toplumun vicdanını sızlatan böyle bir konuda bir kısım BM üyesinin kararı desteklemeyerek evrensel adaletin gereğini yerine getirmekten imtina etmesinin son derece düşündürücü."

"Acilen BM Genel Sekreteri kararı yerine getirmeli"

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı İsrail'in hesap vermesi gerektiği mesajını da verdi.

"Barışçı protesto gösterisinde bulunan Filistinli sivillere yönelik katliamın faillerinin hesap vermelerinin sağlanması ve ileride benzer olayların tekerrürünün önlenmesi amacıyla caydırıcılık tesis edilmesi için BM Genel Sekreteri'nin ivedilikle kararın gereğini yerine getirmesini ve bu çerçevede uygulanabilir öneriler geliştirmesini bekliyoruz."

Türkiye gelecek dönemde de atılacak adımların takipçisi olmaya, Filistin halkının yanında durmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: filistin, Dışişleri Bakanlığı, birleşmiş milletler
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