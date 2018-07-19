Dışişleri Bakanlığı: FETÖ konusunda ABD artık Türkiye'yi oyalamamalı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile gerçekleştirilen toplantıyla ilgili bilgi verdi.

Aksoy, Türkiye'nin Suriye'de Beşşar Esed rejiminin gerginliği azaltma bölgesini hedef olan saldırılarını şiddetle kınadığını ve lanetlediğini söyledi.

Aksoy ayrıca, Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesinin asla istenmediğini belirtti.

Almanya'nın NSU kararı

Almanya'da 8 Türk’ü öldüren neo-Nazi terör örgütü NSU'nun üyeleri hakkında verilen tahliye kararları Türkiye'yi tatmin etmekten uzak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, cinayetlerin arka planını ortaya çıkaracağını söyleyen Şansölye Merkel'in sözlerini yerine getiremediğini, sanığın serbest bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.

TSK askeri Münbiç'te

TSK'nın Münbiç'te planlama ve uygulama safhasının devam ettiğini aktaran Aksoy, devriye güzergahındaki kontrol noktalarından PYD-YPG'nin çekildiğinin teyit edildiğini bildirdi.

Yol haritasının nihai hedefi ise Münbiç'in YPG-PYD'den tamamen temizlenmesi.

Trump'ın Türkiye ziyareti

"Çalışmalar devam ediyor ve henüz kesinleşmiş bir tarih yok."

FETÖ ile mücadele

"Farklı ülkelerden 100'den fazla FETÖcü'yü Türkiye'ye getirdik. Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik"

Rahip Brunson davası

"Hukuki bir süreç devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Biz ABD ile güvene dayalı bir ilişki kurmak istiyoruz."

ABD'den Patriot alımı

"Patriot konusunda ABD ile temaslarımız sürüyor."

AB ile müzakereler

"Avusturya, AB ile ilişkilerimize zarar vermek için ekinden geleni yapıyor. İlişkilerimizin stratejik önemini görmesini sitiyoruz. Irkçılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artış göstermesinden kaygı duyuyoruz."

Kaynak: TRT Haber