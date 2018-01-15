Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki intihar saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta bugün düzenlenen çifte terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu alçak terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelede Irak halkı ve Hükümeti ile tam dayanışma içinde olmayı sürdürecektir."

Bağdat'ın merkezindeki Tayaran Sahası bölgesinde bugün düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 90 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.