Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün yaşanan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kabil'de din alimlerinin bir toplantısına yapılan bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA