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Dışişleri Bakanlığı: AB'nin tutumu iki yüzlü ve tutarsız

Dışişleri Bakanlığı, AB Genel İşler Konseyi'ndeki Türkiye kararları sonrası AB'nin tutumunu "iki yüzlülük ve tutarsızlıktır" olarak değerlendirdi.

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Dışişleri Bakanlığı: ABnin tutumu iki yüzlü ve tutarsız

Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi,  26 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısında Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda müzakerelere şu an için başlanmaması kararı aldı. Gerekçe ise Türkiye'nin AB'den giderek uzaklaşması.

"AB'nin Türkiye'ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür"

Dışişleri Bakanlığı'ndan karara tepki gecikmedi. Bakanlık, söz konusu kararların, AB'nin Türkiye'ye karşı ön yargılı ve hakkaniyetle bağdaşmayan tutumunu yansıttığını vurguladı, "iki yüzlülük ve tutarsızlık" yorumunu yaptı.  

"Sözkonusu kararlarda, ülkemizin adaylık statüsüne halel getirilmemekle birlikte, “AB Genişlemesi” bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanması kabul edilemez.

Hem ülkemizin hem de AB’nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamak mümkün değildir. AB’nin, Türkiye’ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB’nin sözkonusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşan ülkemiz olmayacaktır." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, AB
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