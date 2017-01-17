Dışişleri Bakanı, Trump'ın devir-teslim törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın devir-teslim programlarına katılmak amacıyla ABD'ye gideceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, Başkan Prof. Dr. Yekta Saraç ile üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki ilgili akademik birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya katıldı.

Bu yılın başından itibaren yürüttüğü temaslar hakkında akademisyenlere bilgi veren Çavuşoğlu, "Biraz sonra Washington'a gideceğiz. Yeni göreve seçilen başkan görevi devralacak. Bu sürede birçok etkinlikler var. O toplantılar için de gideceğiz" dedi. Çavuşoğlu, yeni yönetimle FETÖ elebaşının iade edilmesi konusunun ele alınacağını kaydetti.

"Eğer dışarıdaki sorunları çözemezseniz o sorunlar size gelir"

Türkiye'nin çevresindeki sorunların herkese problem olarak yansıdığını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak sorunların olduğu yerde çözüm için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Eğer dışarıdaki sorunları çözemezseniz o sorunlar size gelir. Bu ister terör, ister çevre ve ister ekonomik sorunlar olsun. Hangi sorun olursa olsun bu sorunların çözümüne katkı sağlamamız lazım. Bugün terör neredeyse gidip orada o terörü yenemezseniz, yok edemezseniz, o terörist size gelir. Bugüne kadar Batı ve Avrupa ülkelerinin esasen yaklaşımındaki eksiklik buydu."

"İsrail'le ilişkilerimizi bizim şartlarımız dahilinde normalleştirdik"

ABD'nin yeni yönetimi döneminde, Beyaz Saray ile ilişkilere de ivme kazandırılacağını belirten Çavuşoğlu, bunun için hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Rusya ve İsrail ile de ilişkilerini normalleştirdiğini anlatan Çavuşoğlu, "İsrail'le ilişkilerimizi bizim şartlarımız dahilinde normalleştirdik." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İş Birliği Toplantısının da mart ayında yapılacağını belirtti. Bu toplantının hazırlıkları devam ederken, iki ülkenin Suriye'deki ateşkesin kalıcı olması ve bu ülkede siyasi sürece geçilmesi için birlikte çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, Halep'teki sivillerin tahliye edilmesi sürecinde de çok iyi iş birliği yürütüldüğünü hatırlattı.

"Muhaliflerle Rusları bir araya getirdik"

Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin Suriye'de ateşkesin genişletilmesi için çok önemli rol oynadığını vurgulayarak "Muhaliflerle Rusları bir araya getirdik. Varılan mutabakatlar ortada. Biz de garantör olduk. Şimdi Astana'da siyasi sürece geçmek için de aramızdaki toplantılara, istişarelere devam ediyoruz. Dün telefonda Lavrov'la son gelişmeleri değerlendirdik." dedi.