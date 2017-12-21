Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM Genel Kuruluna Filistin için destek çağrısı

ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı BM Genel Kurulunda bugün "Kudüs'ün statüsünü, özelliğini ya da demografik oluşumunu değiştirecek her türlü karar ve eylemin geçersiz sayılacağına dair" hazırlanan karar tasarısı oylanacak.

BM Genel Kurulu bugün 'Kudüs tasarısını' oylayacak

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Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunda bugün yapılacak Filistin oylamasında dünyadan güçlü destek beklediklerini belirtti. Hiçbir onurlu, şerefli devlet, ABD gibi ülkelerin baskılarına, tehditlerine boyun eğmeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu herkes milletinin vicdanı doğrultusunda karar verecektir ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Maliki, Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylaması için New York'da.

BM Genel Kurulu’nda bugün yapılacak #Filistin oylamasında dünyadan güçlü destek bekliyoruz. Hiçbir onurlu, şerefli devlet ABD gibi ülkelerin baskılarına, tehditlerine boyun eğmez. Herkes milletinin vicdanı doğrultusunda karar verecektir. pic.twitter.com/2CSxs6ug9r — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 21 Aralık 2017

Kaynak: AA