Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bayram tebriği

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Esentepe Camisi'nde bayram namazını kıldı. Burada cami cemaatiyle bayramlaşan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına da katıldı.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam İstanbul'dan geldiğini ve Gazipaşa ilçesinde geleneksel hale gelen bayram namazını kıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı'nın barış ve huzura vesile olmasını dileyerek şunları kaydetti:

"Maalesef bölgemizde çok sorunlar var, iç savaşlar terör var, zalim rejimler var. Bir de en son Körfez krizi çıktı biliyorsunuz. İnşallah bu Ramazan Bayramı bu sorunların çözümüne de vesile olur. Tüm Müslümanların ve milletimizin bayramını tebrik ediyorum.