Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: YPG/PKK, Suriye'de zorla çocukları silah altına alıyor

Sınırın diğer tarafında tıpkı Türkiye'deki gibi terörle mücadele edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Teröristler ABD'nin de desteği ile Suriye topraklarının yüzde 25'ini kontrol ediyor. Peki neden Suriyeli Kürt kardeşim buralara dönemiyor? Çünkü PKK'lılar bunların dönmesini istemiyor. Çünkü bunlar da PKK'lıların gözünde tehdittir. Bu kardeşlerimiz PKK'nın Marksist, Leninist, Kominist, Ateist ideolojisini benimsemiyor. Muhafazakar inançlı insanlar. Ve bunların partilerinin hepsini YPG/PKK Suriye'de kapattı. Bunların malını mülkünü ellerinden aldı, evini ellerinden aldı. Türkiye'de nasıl PKK bugüne kadar kürt kardeşlerimize Güney Doğu'da zulmettiyse, bugün de YPG/PKK Suriye'deki Kürt kardeşlerimize zulmediyor ve onların elinde ne varsa alıyor." dedi.

"Çocuklar zorla silah altına alınıyor"

"Nasıl Türkiye'de bu operasyonlarımız başlayıncaya kadar her evden bir çocuğu dağa götürdülerse, Suriye'de de zorla çocukları silah altına alıyorlar. Bu zulüm değil de nedir? Bize insan hakları dersi veren ülkeler kuruluşlar 350 bin Türkiye'de yaşayan Suriyeli Kürt'ün haklarıyla niye ilgilenmiyorlar? Kürtleri teröristler mi temsil ediyor?"

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

ÖSO’nun içinde Kürtlerin de olduğunu belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt vatandaşlarımızın söylediklerini dinliyorsunuz duygularını paylaşıyoruz. Neymiş efendim ‘ biz aynı ideolojiyi savunuyoruz o yüzden PKK’yı savunacağız’ bunu Avrupalı siyasetçiler söylüyor. O zaman sen de dağa çık eline silah al. İdeolojini savunmak için dağlara terörist olarak çıkmak istiyorsan buyur ama teröristleri de savunma. Biz Müslümanız diye İslam dinini kullandı diye DEAŞ’ i savunabilir miyiz? Tam tersi DEAŞ’ın dinimizle, barış anlamına gelen İslam’la hiçbir ilgisi yoktur. Onlar İslam’ı suistimal ederek yabancı teröristleri kendisine dahil etmek istiyorlar. Bu ideolojiyi de bugüne kadar öldürmek için en etkili olan kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Çünkü tüm dünyadaki Müslümanlar artık 'Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' diye ona bakıyor."

Kaynak: TRT Haber