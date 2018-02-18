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Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ürdün'e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ürdün'e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi'nin daveti üzerine Ürdün'e ziyarette bulunacak.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ürdüne gidecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavşoğlu’nun Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi’nin davetine icabetle 18-19 Şubat 2018 tarihlerinde Ürdün’e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Çavuşoğlu ve Ürünlü mevkidaşının gerçekleştireceği görüşmede Ürdün’le Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, başta Suriye ve Filistin olmak üzere güncel bölgesel gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Çavuşoğlu’nun Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesinin öngörüldüğü aktarıldı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: Ürdün, Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı
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