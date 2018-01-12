Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Trump'ın başka ülkeleri nasıl hakaret ettiği ortada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Los Angeles'ta Başkonsolos Kemal Arıkan'ın şehit edildiği yere çelenk bıraktı ve daha sonra ABD'nin seyahat uyarısıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Önceden vize sorunu vardı. Onu aştık. Tillerson ile bölgesel konuları konuşuyoruz. Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım." dedi.

Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "ABD'deki saldırılara baktığımızda Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli olduğunu görüyoruz. Ağırladığımız turistler tatilini yaptı ve güvenli bir şekilde ülkelerine döndü. ABD'den gelmek isteyen çok turist var. Vize işlemleri tekrar uygulamaya geçtikten sonra o kadar çok Amerikalı teşekkür etmiş ki. ABD vatandaşlarını neden kısıtlamaya çalışıyorsun?" diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerine hakaret etmesini de, "Türkiyede yabancı düşmanlığı yok. Tarih boyunca hep kucak açtık. ABD'de yabancı düşmanlığı hat safhada. Trump'ın başka ülkelere nasıl hakaret ettiği aşağıladğı ortada. Böyle bir durumda ABD mi daha güvenli Türkiye mi?" sözleriyle eleştirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, aynı zamanda ABD'nin seyahat uyarısıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşeceklerini de söyledi.

Kaynak: TRT Haber